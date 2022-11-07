В России за 2022 год резко возросло количество ботов в Рунете

Специалисты отметили большое увеличение ботов в 2022 году. Их число в Рунете увеличилось более, чем в десять раз.

По сравнению с прошлым годом, количество ботов выросло на 23%. Специалисты считают это рекордным показателем активности. Как считают профессионалы, такая активность связана с большим количеством хакерских атак в этом году.