В Башкирии предложили отнести бездомных собак к диким животным

При этом действующий с января 2020 года закон об отлове, стерилизации, вакцинации и выпуске животных без владельцев в прежнюю среду обитания не способен исправить ситуацию. Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии, подчеркнул, что безнадзорные собаки быстро дичают, объединяются в стаи и нападают на крупных зверей. В частности, на оленей и лосей, а также представляют угрозу для людей.