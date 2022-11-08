В Башкирии предложили отнести бездомных собак к диким животным

Депутаты Госсобрания Башкирии предложили отнести бездомных собак к диким животным. Соответствующую инициативу внесут в Госдуму на рассмотрение.
Проект касается регулирования численности уличных животных. Когда они среди людей, они могут питаться человеческими отходами. Когда собаки попадают к диким животным, их повадки становятся как у хищников. Одичавшие собаки становились причиной исчезновения целых видов млекопитающих и птиц.
При этом действующий с января 2020 года закон об отлове, стерилизации, вакцинации и выпуске животных без владельцев в прежнюю среду обитания не способен исправить ситуацию. Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии, подчеркнул, что безнадзорные собаки быстро дичают, объединяются в стаи и нападают на крупных зверей. В частности, на оленей и лосей, а также представляют угрозу для людей.
До 2020 года борьба с ростом численности безнадзорных собак велась в рамках регулирования количества животных, наносящих ущерб охотничьему хозяйству, и на них распространялись соответствующие биотехнические мероприятия. Депутаты предлагают частично вернуться к этой практике, но только в части регулирования численности одичавших собак в дикой среде обитания.