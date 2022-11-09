В Уфе нашли одну из девочек, которая сбежала из детского приюта

В Уфе была найдена девочка, которая сбежала из детского приюта в селе Охлебинино в Иглинском районе. Ещё двух подростков продолжают искать.
Напомним, 7 ноября 15-летняя Ангелина Горшкова, 14-летняя Диана Загидуллина и 13-летний Артем Фазлыев сбежали из детского учреждения. По сообщениям ИА «Башинформ», Диана была найдена живой и здоровой в Уфе. Поиски Ангелины и Артёма продолжаются. Их также видели на территории столицы.
Приметы Ангелины: рост около 165-168 см, волосы темные длинные, глаза небольшие карие, худощавого телосложения. Была одета в черную куртку укороченную, темные штаны.
Приметы Артема: рост около 155-160 см, волосы черные, глаза карие, плотного телосложения. Был одет в куртку цвета хаки с капюшоном на меху, трико темное с вишнёвой вставкой, кроссовки черные с белыми полосками.