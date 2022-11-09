В Башкирии выяснили, жители каких городов являются самыми активными интернет-пользователями

Мобильный оператор МегаФон выяснил, какие города в Башкирии являются самыми интернет-активными. Лидерами стали жители Салавата. Ежемесячно каждый абонент использует почти 20 Гб мобильных данных — вес десятка фильмов в разрешении для смартфона.

Также жители нескольких городов обошли башкирскую столицу по количеству времени, проведенному в интернете. На первом месте расположился Салават, вторую строчку занимает Учалы, третье место у Ишимбая, четвертое у Белорецка.

Уфа в этом списке заняла только пятое место. Для сравнения обычно жители в Башкирии используют по 15 Гб. В прошлом году показатель был ниже на 20% и составлял 13 Гб.