В Уфе шьют разгрузки на бронежилеты для участников СВО

Это изделие со специальными карманами и креплениями. На фабрике в столице республики организована вся цепочка производства от кроя до упаковки.

Разгрузку помещают в сшитый чехол. Сейчас завершают первую тысячу экземпляров. Заказ от Минобороны – втрое больше. Его необходимо выполнить до конца года. После того, как изделия будут готовы, их выборочно проверят и только после этого отправят в зону СВО.