В Уфе шьют разгрузки на бронежилеты для участников СВО

Это изделие со специальными карманами и креплениями. На фабрике в столице республики организована вся цепочка производства от кроя до упаковки.
Разгрузку помещают в сшитый чехол. Сейчас завершают первую тысячу экземпляров. Заказ от Минобороны – втрое больше. Его необходимо выполнить до конца года. После того, как изделия будут готовы, их выборочно проверят и только после этого отправят в зону СВО.
За новую работу швейная фабрика взялась во второй половине октября. Изделия для мастериц непривычные. Ткань грубая, прорезиненная. Прежде швеи делали повседневную одежду, школьную форму. Сейчас, чтобы успеть выполнить объёмы, вынуждены работать сверх нормы.