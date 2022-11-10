В России «Сбер» запустит SberPay NFC на Android

В ноябре текущего года компания Сбер запускает SberPay NFC для смартфонов с системой Android. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления компании Кирилл Царев.

По словам Царева, ранее, когда были популярны системы Google Pay и Apple Pay, у SberPay было около двух миллионов пользователей. Предполагается, что после запуска SberPay NFC, число пользователей значительно увеличится.