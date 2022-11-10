Из Башкирии отправили первых призывников в рамках осенней кампании

Стартовал осенний призыв на срочную службу. От республики планируют направить более 4 тысяч новобранцев. В этом году кампания началась на месяц позже, связанно это с нагрузкой военкоматов в период частичной мобилизации. Из сборного пункта сегодня отправились 80 парней из нашей республики.
Эти парни в синей форме – будущие десантники. Перед тем, как проследовать к местам несения службы, мужчины получают весь необходимый инвентарь и отправляются на плац, на торжественный митинг. Впереди – прохождение курса молодого бойца и принятие присяги. Кстати, в этом году срок подготовительного этапа в воинских частях увеличили с трех до 5 месяцев.
Домой все новобранцы вернутся ровно через год. Привлекать на специальную военную операцию срочников не будут. В этом году осенний призыв начался на месяц позже в связи с нагрузкой военкоматов в период частичной мобилизации. Но перенос кампании на сам процесс никак не повлияет, уверяют в призывном пункте.
Также сегодня отправилась первая партия призывников в войска Росгвардии и мотострелковые войска. Часть из них уже прошла медицинское освидетельствование. Настрой у парней боевой. По плану в вооруженные силы страны до Нового года должны направить около 120 тысяч новобранцев. Из них более 4 тысяч срочников из Башкортостана. Призыв продлится до 31 декабря текущего года.