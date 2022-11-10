Из Башкирии отправили первых призывников в рамках осенней кампании

Стартовал осенний призыв на срочную службу. От республики планируют направить более 4 тысяч новобранцев. В этом году кампания началась на месяц позже, связанно это с нагрузкой военкоматов в период частичной мобилизации. Из сборного пункта сегодня отправились 80 парней из нашей республики.

Эти парни в синей форме – будущие десантники. Перед тем, как проследовать к местам несения службы, мужчины получают весь необходимый инвентарь и отправляются на плац, на торжественный митинг. Впереди – прохождение курса молодого бойца и принятие присяги. Кстати, в этом году срок подготовительного этапа в воинских частях увеличили с трех до 5 месяцев.

Думаю, они получат специальности войсковые, отслужат, и мы их ждем дома. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Домой все новобранцы вернутся ровно через год. Привлекать на специальную военную операцию срочников не будут. В этом году осенний призыв начался на месяц позже в связи с нагрузкой военкоматов в период частичной мобилизации. Но перенос кампании на сам процесс никак не повлияет, уверяют в призывном пункте.

Призыв отличается тем, что изменены временные интервалы, что начали с 1 ноября. Это первая отправка, сейчас начинаем отправку ребят в войска, на запад: Рязань, Москва, Волгоград. Это только начало, дальше вперед. Михаил Блажевич, военный комиссар Республики Башкортостан