Глава ГИБДД Башкирии опубликовал важное сообщение

Глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов обратился к жителям и гостям республики с важным сообщением.

Фото №1 - Глава ГИБДД Башкирии опубликовал важное сообщение

В выходные дни в регионе пройдут массовые проверки водителей. Инспекторы намерены предотвратить аварии и исключить из транспортного потока как можно больше пьяных водителей.

Без внимания инспекторского состава ДПС не останутся пассажирские перевозки, водители ранее лишенные прав, перевозка детей, выезд по полосу встречного движения, а также пешеходы нарушившие ПДД. В мероприятиях будут задействованы максимальное количество личного состава, в том числе сотрудники центрального аппарата ГИБДД. В городах и районах республики экипажи ДПС будут усилены другими службами полиции.

Владимир Севастьянов, глава Госавтоинспекции РБ 

Сегодня, 11 ноября, вечером в Уфе на улице Большой Гражданской, а завтра, 12 ноября, на улице Перспективной пройдут массовые проверки водителей. Безопасность на федеральных и региональных трассах обеспечат сотрудники отдельного батальона ДПС.

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