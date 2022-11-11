Глава ГИБДД Башкирии опубликовал важное сообщение

Без внимания инспекторского состава ДПС не останутся пассажирские перевозки, водители ранее лишенные прав, перевозка детей, выезд по полосу встречного движения, а также пешеходы нарушившие ПДД. В мероприятиях будут задействованы максимальное количество личного состава, в том числе сотрудники центрального аппарата ГИБДД. В городах и районах республики экипажи ДПС будут усилены другими службами полиции.

Владимир Севастьянов, глава Госавтоинспекции РБ