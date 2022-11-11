Глава ГИБДД Башкирии опубликовал важное сообщение

Глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов обратился к жителям и гостям республики с важным сообщением.
В выходные дни в регионе пройдут массовые проверки водителей. Инспекторы намерены предотвратить аварии и исключить из транспортного потока как можно больше пьяных водителей.
Сегодня, 11 ноября, вечером в Уфе на улице Большой Гражданской, а завтра, 12 ноября, на улице Перспективной пройдут массовые проверки водителей. Безопасность на федеральных и региональных трассах обеспечат сотрудники отдельного батальона ДПС.