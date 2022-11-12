Башкирию накроют дожди со снегом, ветер и гололедица

В Башкирии в ближайшие два дня сохранится ненастная погода. Синоптики республиканского Гидрометцентра рассказали, чего ждать от природы 13 и 14 ноября.

В это воскресенье в Башкирии пройдут дожди. В восточной части региона дожди будут идти вместе со снегом. Местами ожидаются обильные осадки. Также в восточных районах прогнозируют гололед, отложение мокрого снега на проводах, деревьях, гололедицу. Днем температура воздуха составит от +1 до +6 градусов, ночью – от -1 до +4 градусов.