Из Уфы возобновят прямое авиасообщение с Таиландом

Со 2 декабря из аэропорта в Уфе в Пхукет стартуют рейсы, которые будут действовать до весны следующего года. Перелеты будут выполняться авиакомпанией Azur Air на на самолетах Boeing 767 с тремя классами салонов, с максимальной вместимостью в 325 пассажиров. Время в пути составит чуть больше 9 часов.