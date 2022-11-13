Из Уфы возобновят прямое авиасообщение с Таиландом

В декабре Уфа возобновит прямое авиасообщение с Таиландом. Об этом ИА «Башинформ» сообщили в туристическом агентстве.

Фото №1 - Из Уфы возобновят прямое авиасообщение с Таиландом

Со 2 декабря из аэропорта в Уфе в Пхукет стартуют рейсы, которые будут действовать до весны следующего года. Перелеты будут выполняться авиакомпанией Azur Air на на самолетах Boeing 767 с тремя классами салонов, с максимальной вместимостью в 325 пассажиров. Время в пути составит чуть больше 9 часов. 

Прямое авиасообщение с Таиландом будет доступно впервые после начала пандемии коронавируса.

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