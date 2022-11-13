В Уфе коллективы вузов, объединенных в УУНТ, приступили к этапу интеграции

Вопросы переходного характера. Прошло ровно две недели с начала существования нового вуза – Уфимского университета науки и технологий. Но несмотря на то, что формально образовательное учреждение создано, руководству необходимо решить множество интеграционных моментов. На неделе Глава Башкортостана провел совещание с ученым советом. Радий Хабиров заявил, что готов выступить арбитром в случае возникновения спорных вопросов между коллективами УГАТУ и БашГУ. Были озвучены ключевые задачи, в числе которых – создание студенческого кампуса, первая очередь которого будет сдана уже в конце 2023 года.
Жираф, похоже, может стать символом не только нового IQ-парка, но и всего кампуса. Ведь именно это здание станет отправной точкой в деле создания межвузовского студенческого городка. Отсюда напрямую можно будет попасть во все остальные семь корпусов, в которых студенты будут жить, учиться и творить будущее науки.
Первые два этажа технопарка запланированы как общественные пространства, где будут предусмотрены зона фудкорта, библиотека, зона отдыха. Основные этажи предусмотрены под наших ученых и резидентов технопарка, которые должны наполнить интеллектуальный парк жизнью. После того, как IQ-парк сделали частью межвузовского кампуса, несколько поменялось наполнение. Гораздо больше площадей отвели под лаборатории и образовательные площадки. При этом на территории все так же найдется место для предпринимателей и инновационных компаний, в тесном взаимодействии с которым смогут трудиться молодые ученые. Заработать новая фабрика мысли должна уже к концу 2023 года.
Одна из самых масштабных образовательных строек республики стала возможна в том числе благодаря созданию в Башкортостане принципиально нового вуза – Уфимского университета науки и технологий. Слияние УГАТУ и БашГУ произошло 1 ноября. Теперь коллективы приступили к интеграции. На первом этапе предстоит много организационной работы. Конечно, в первую очередь – решить вопросы с зарплатами и стипендиями.
Корпуса нового вуза находятся по всему городу. И сейчас прорабатывается вопрос оптимального размещения административного персонала. А вот головным, похоже, стало здание БашГУ на Заки Валиди – там теперь зарегистрирован новый юридический адрес. Так руководство отдало дань Башгосуниверситету, который все-таки старше да и расположен удобнее.
Задача стоит и по стратегии развития факультетов. Будут ли их объединять и как решат вопросы с кафедрами – пока не определено.
А вот опасения коллективов о возможных сокращениях необоснованны. Даже наоборот: главная цель нового вуза – наращивать уже существующие показатели.
Глава Башкортостана выразил готовность выступить арбитром в случае возникновения спорных вопросов между коллективами двух вузов. Радий Хабиров также поставил задачу научному руководству участвовать во всех новых образовательных проектах. Проявляя активность и показывая результаты, университет может получить и новый статус.
А это уже другие амбиции и условия работы, говорят эксперты. По стране новый вуз вошел в пятерку по численности студентов. К слову, все выпускники – вне зависимости от того, куда они поступали – получат диплом единого образца – Уфимского университета науки и технологий.