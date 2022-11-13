В Уфе коллективы вузов, объединенных в УУНТ, приступили к этапу интеграции

Вопросы переходного характера. Прошло ровно две недели с начала существования нового вуза – Уфимского университета науки и технологий. Но несмотря на то, что формально образовательное учреждение создано, руководству необходимо решить множество интеграционных моментов. На неделе Глава Башкортостана провел совещание с ученым советом. Радий Хабиров заявил, что готов выступить арбитром в случае возникновения спорных вопросов между коллективами УГАТУ и БашГУ. Были озвучены ключевые задачи, в числе которых – создание студенческого кампуса, первая очередь которого будет сдана уже в конце 2023 года.

Жираф, похоже, может стать символом не только нового IQ-парка, но и всего кампуса. Ведь именно это здание станет отправной точкой в деле создания межвузовского студенческого городка. Отсюда напрямую можно будет попасть во все остальные семь корпусов, в которых студенты будут жить, учиться и творить будущее науки.

Первые два этажа технопарка запланированы как общественные пространства, где будут предусмотрены зона фудкорта, библиотека, зона отдыха. Основные этажи предусмотрены под наших ученых и резидентов технопарка, которые должны наполнить интеллектуальный парк жизнью. После того, как IQ-парк сделали частью межвузовского кампуса, несколько поменялось наполнение. Гораздо больше площадей отвели под лаборатории и образовательные площадки. При этом на территории все так же найдется место для предпринимателей и инновационных компаний, в тесном взаимодействии с которым смогут трудиться молодые ученые. Заработать новая фабрика мысли должна уже к концу 2023 года.

Это проект 20 с лишним млрд – капитальный грант по федеральной программе порядка 12 млрд, участие республики – 3,6 млрд и внебюджетные средства порядка 5 млдрд– это концессионное соглашение. У нас уже есть понимание, кто будет нашим партнером. В бюджете РФ эти деньги сидят. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Одна из самых масштабных образовательных строек республики стала возможна в том числе благодаря созданию в Башкортостане принципиально нового вуза – Уфимского университета науки и технологий. Слияние УГАТУ и БашГУ произошло 1 ноября. Теперь коллективы приступили к интеграции. На первом этапе предстоит много организационной работы. Конечно, в первую очередь – решить вопросы с зарплатами и стипендиями.

Возможно смещение дат выплат, потому что в вузах заработные платы проводились в разное время. На начальном этапе мы приказом зафиксируем дни выплат два раза в месяц зарплаты и стипендий. В ноябре в полном объеме выплатим средства для обучающихся и сотрудников. Вадим Захаров, и.о. ректора Уфимского университета науки и технологий

Корпуса нового вуза находятся по всему городу. И сейчас прорабатывается вопрос оптимального размещения административного персонала. А вот головным, похоже, стало здание БашГУ на Заки Валиди – там теперь зарегистрирован новый юридический адрес. Так руководство отдало дань Башгосуниверситету, который все-таки старше да и расположен удобнее.

С позиции проректора по инновационной деятельности я вижу сильный синергетический эффект от объединения ведущих научных школ, двух ведущих вузов республики и от объединения материальной базы двух университетов, а это позволит нашим смежным уже коллективам совершенно на новые уровни разработок выйти и на новых индустриальных партнеров. Георгий Агеев, проректор по инновационной деятельности УГАТУ

Задача стоит и по стратегии развития факультетов. Будут ли их объединять и как решат вопросы с кафедрами – пока не определено.

Мы говорим о том, что у нас более 700 образовательных программ стало в двух вузах, и мы можем позволить себе теперь насыщать образовательные проекты компетенциями двух вузов. Взять лучшие практики, самое нужное, от чего-то, возможно, отказаться, чтобы на выходе мы получили хорошие образовательные программы и, как следствие, – хорошо подготовленного выпускника. Азат Галимханов, проректор по учебно-методической работе БашГУ

А вот опасения коллективов о возможных сокращениях необоснованны. Даже наоборот: главная цель нового вуза – наращивать уже существующие показатели.

Вы простую арифметику сами посчитаете, и многие вопросы у вас отпадут. Первое: количество студентов довести до 50 тысяч. Сейчас если вместе вас посчитать, где-то 44-45 тысяч. Т.е. рост идет. Дальше: если собрать число преподавателей общее, наверное, максимум 3200. Мы взяли на себя обязательство 3500. Отвечая на вопрос о сокращениях – совсем не сокращения. Мы берем обязательства увеличивать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана выразил готовность выступить арбитром в случае возникновения спорных вопросов между коллективами двух вузов. Радий Хабиров также поставил задачу научному руководству участвовать во всех новых образовательных проектах. Проявляя активность и показывая результаты, университет может получить и новый статус.

Он сейчас находится в программе «Приоритет 2030» и получает не просто базовую часть гранта как 106 других вузов страны, но и как 45 лучших университетов – специальную часть гранта. И по внесенному изменению в постановление страны в 2024 году у этого университета появится возможность, если он сохранится в этой программе, стать национальным исследовательским университетом. Руслан Казыханов, советник главы Республики Башкортостан по вопросам науки