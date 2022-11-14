В Уфе строительство питомника для бездомных животных обойдется в 150 млн рублей

В башкирской столице строительство питомника для бездомных животных обойдется в 150 млн рублей. В настоящее время проект готов, однако его не могут реализовать.

Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, дело в нехватке финансирования. Хотя чиновники считают проект важным для безопасности жителей и соответственно с законом.