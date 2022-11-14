В Уфе строительство снегоплавильного пункта займется компания «Потенциал»

В башкирской столице на возведение снегоплавильного пункта потратят свыше 150 млн рублей. Соответствующая документация появилась на сайте государственных закупок.

Деньги на реализацию будут выделены из городского и республиканского бюджетов. Пункт построят на улице Сагита Агиша. Подрядчик выполнит земельные работы, подготовить фундамент, проведет монтаж оборудования и благоустроит территорию. Завершить строительство планируется до конца мая 2023 года.