Из Уфы отправится гуманитарный конвой для бойцов добровольческого батальона

Печи-буржуйки, квадрокоптеры, радиостанции и бинокли направят в зону СВО гуманитарным конвоем из Уфы. Специально для бойцов отряда добровольцев имени Александра Достовалова. Также в коробках продукты питания длительного хранения, теплая одежда и бензопилы для возведения блиндажей. Всё закупали согласно просьбам солдат.

Общая стоимость товаров составила почти полмиллиона рублей. Свою лепту внесли сотрудники Центра общественной безопасности Уфы, а также ветераны-пограничники Нефтекамска, Агидели и Калтасинского района.  

Это жизнь наших ребят, любого солдата, который является чьим-то сыном, внуком, отцом. Мы только ради этой победы стараемся.

Ильнур Мухаметов, председатель Ассоциации ветеранов и военнослужащих запаса пограничных войск г. Нефтекамска

Координацией сбора гумконвоя занималась общественная организация «Помощь нашим ребятам». Они поддерживают связь с бойцами отряда Достовалова в зоне спецоперации. И уже получили очередной заказ от солдат. 

В настоящее время мы заказали тепловизоры. Очень нужно собрать сумму для покупки квадракоптеров, именно со сбросом, они это очень просят. Чтобы понимали: каждый тепловизор может спасти жизни солдат, потому что в условиях ночного времени суток тепловизор может показать противника за полкилометра.

Станислав Первов, организатор инициативной группы «Помощь нашим ребятам»
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