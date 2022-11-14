Из Уфы отправится гуманитарный конвой для бойцов добровольческого батальона

Печи-буржуйки, квадрокоптеры, радиостанции и бинокли направят в зону СВО гуманитарным конвоем из Уфы. Специально для бойцов отряда добровольцев имени Александра Достовалова. Также в коробках продукты питания длительного хранения, теплая одежда и бензопилы для возведения блиндажей. Всё закупали согласно просьбам солдат.
Общая стоимость товаров составила почти полмиллиона рублей. Свою лепту внесли сотрудники Центра общественной безопасности Уфы, а также ветераны-пограничники Нефтекамска, Агидели и Калтасинского района.
Координацией сбора гумконвоя занималась общественная организация «Помощь нашим ребятам». Они поддерживают связь с бойцами отряда Достовалова в зоне спецоперации. И уже получили очередной заказ от солдат.