Из Уфы отправится гуманитарный конвой для бойцов добровольческого батальона

В настоящее время мы заказали тепловизоры. Очень нужно собрать сумму для покупки квадракоптеров, именно со сбросом, они это очень просят. Чтобы понимали: каждый тепловизор может спасти жизни солдат, потому что в условиях ночного времени суток тепловизор может показать противника за полкилометра.

Станислав Первов, организатор инициативной группы «Помощь нашим ребятам»