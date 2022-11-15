В «Газпром межрегионгаз Уфа» рассказали о преимуществах онлайн-сервисов для абонентов

Удобно, быстро и без комиссии. Оплачивать услугу газоснабжения, передать показания, заключить договор и многое другое абоненты «Газпром межрегионгаз Уфа» могут через личный кабинет на сайте компании. Преимущества интернет-ресурса уже оценили многие жители республики.  

Быстро и легко оплатить услуги за газ. Компания «Газпром межрегионгаз Уфа» предлагает удобные сервисы для своих абонентов. Внести ежемесячную плату можно в личном кабинете на bashgaz.ru без комиссии. Для этого нужно просто зарегистрироваться на сайте.

В личном кабинете можно передать показания приборов учета, просмотреть историю оплат/начислений, сформировать квитанцию и заявки на дополнительные услуги, а также просмотреть статус заявок и историю потребления услуг. Получить доступ к функционалу ЛКА можно после регистрации и подключения лицевого счета.

Люция Габдрахманова, инженер по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» В C. Языково

Всего несколько кликов – переданы показания за потребленный газ и оплачен счет. Зухра Абдулхакова из села Языково – активный пользователь сервиса через мобильный телефон.

Оплачивать через личный кабинет очень удобно. Раньше я ходила с квитанцией на почту или оплачивала через банк. Но там сейчас комиссия. Можно все оплатить в одном месте, не выходя из дома и передать показания счетчика. Через личный кабинет я оформила, что платежка приходит на электронную почту. Тоже очень удобно.

Зухра Абдулхакова абонент

Используя интерактивный личный кабинет, абоненты могут контролировать баланс счета, оплачивать услуги, заключать договора с компанией «Газпром межрегионгаз Уфа», отслеживать их исполнение, записываться на прием. И сделать это можно быстро и просто, даже не выходя из дома.

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