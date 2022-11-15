В «Газпром межрегионгаз Уфа» рассказали о преимуществах онлайн-сервисов для абонентов

В личном кабинете можно передать показания приборов учета, просмотреть историю оплат/начислений, сформировать квитанцию и заявки на дополнительные услуги, а также просмотреть статус заявок и историю потребления услуг. Получить доступ к функционалу ЛКА можно после регистрации и подключения лицевого счета.

Люция Габдрахманова, инженер по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» В C. Языково