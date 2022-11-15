В Уфе почтили память генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова

Сегодня ему исполнилось бы 60 лет. В Уфе почтили память бывшего вице-премьера республики Артура Ахметханова. Родные, близкие, бывшие сослуживцы и коллеги возложили к могиле генерал-лейтенанта цветы.
Артур Фарвазович прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до руководителя регионального управления МВД. Много лет возглавлял в Башкортостане ГИБДД и милицию общественной безопасности. С 2008 по 2016 годы Ахметханов являлся министром внутренних дел в Северной Осетии. Как отмечали тогда местные СМИ, это почти рекорд долгожительства среди полицейского начальства непростого Северо-Кавказского округа.
В октябре 2018 года Артур Ахметханов вернулся в родную республику, где исполнял обязанности вице-премьера, курирующего работу всех силовых структур. За период службы Артур Фарвазович был удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» четвертой и второй степени, а также другими государственными наградами. Генерал-лейтенант полиции ушел из жизни три года назад.