В Уфе почтили память генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова

В этот день особенно сильно понимаешь, насколько он рано ушел. Сколько бы мог еще сделать, сколько мог бы принести пользы обществу. Спасибо большое всем тем, кто нас поддерживал и поддерживает все эти годы.

Фидалия Ахметханова, вдова Артура Ахметханова