В Уфе почтили память генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова

Сегодня ему исполнилось бы 60 лет. В Уфе почтили память бывшего вице-премьера республики Артура Ахметханова. Родные, близкие, бывшие сослуживцы и коллеги возложили к могиле генерал-лейтенанта цветы.

Артур Фарвазович прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до руководителя регионального управления МВД. Много лет возглавлял в Башкортостане ГИБДД и милицию общественной безопасности. С 2008 по 2016 годы Ахметханов являлся министром внутренних дел в Северной Осетии. Как отмечали тогда местные СМИ, это почти рекорд долгожительства среди полицейского начальства непростого Северо-Кавказского округа.

Он из нашей жизни не уходит, поэтому давайте беречь эту память, давайте беречь эту дружбу и наше отношение к этому человеку. Артур Фарвазович действительно заслуживал, заслуживает такой вот доброй памяти.

Руслан Султыгов, врио командующего Приволжским федеральным округом войск Росгвардии

Где бы он ни служил, он всегда являлся ярким примером, его везде знали и уважали.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

В октябре 2018 года Артур Ахметханов вернулся в родную республику, где исполнял обязанности вице-премьера, курирующего работу всех силовых структур. За период службы Артур Фарвазович был удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» четвертой и второй степени, а также другими государственными наградами. Генерал-лейтенант полиции ушел из жизни три года назад.

В этот день особенно сильно понимаешь, насколько он рано ушел. Сколько бы мог еще сделать, сколько мог бы принести пользы обществу. Спасибо большое всем тем, кто нас поддерживал и  поддерживает все эти годы.

Фидалия Ахметханова, вдова Артура Ахметханова
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