В Уфе обсудили итоги интернет-опроса о безопасности маршрута ребенка в школу

В Башкирии менее половины опрошенных родителей считают маршрут ребёнка в школу безопасным. Такие итоги онлайн-опроса около 6 тысяч человек подвели в Общественной палате республики. Мониторинг организовали, чтобы выявить проблемные места.
Более трети опрошенных заявили, что дорога к учебному учреждению небезопасна. Чаще всего родители жаловались на недостаточное освещение, отсутствие тротуаров, дорожных знаков и лежачих полицейских.
Выявленные проблемы и пути их решения члены Общественной палаты обсудили с представителями различных ведомств.