В Уфе один из проездов города назовут улицей Нефтяного университета

В столице Башкирии безымянный проезд хотят назвать улицей Нефтяного университета. Предложение озвучил заместитель главы администрации Уфы Кирилл Чистяков на заседании городского совета.

Ходатайствовал о присвоении названия УГНТУ. Предлагается присвоить существующему безымянному проезду, который расположен между улицами Матвея Пинского и Космонавтов, наименование улицы Нефтяного университета.

Длина проезда составляет 240 метров. Бюджетных затрат на переименование не предполагается. Возражений по присвоению названия не поступило и члены совета единогласно проголосовали за реализацию инициативы.