В Республиканском музее Боевой Славы открылась выставка, посвященная СССР

В музее Боевой Славы открылась выставка, посвященная Советскому Союзу.Ее концепция весьма интересна: помимо классических витрин с экспонатами, сотрудники музея воссоздали квартиру советского периода.
В выставочном зале расположили часть гостиной и прихожей комнат. Все экспонаты выставки очень узнаваемы. Основная часть коллекции – вещи, которые активно использовались в обиходе в советское время, а также экспонаты, представляющие различные сферы деятельности того периода. Большая часть выставки была собрана из личных вещей уфимцев.