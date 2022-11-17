В Республиканском музее Боевой Славы открылась выставка, посвященная СССР

Мы попросили жителей города привозить нам советские вещи, которые у них были. Сами тоже собирали эти вещи. Здесь висят не просто какие-то музейные предметы, это личные вещи наших горожан. Они могут прийти и на них посмотреть. Выставка продлится до конца февраля 2023 года.

Софья Дьяконова, научный сотрудник выставочного отдела Республиканского музея Боевой Славы