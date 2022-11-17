В Республиканском музее Боевой Славы открылась выставка, посвященная СССР

В музее Боевой Славы открылась выставка, посвященная Советскому Союзу.Ее концепция весьма интересна: помимо классических витрин с экспонатами, сотрудники музея воссоздали квартиру советского периода.

В выставочном зале расположили часть гостиной и прихожей комнат. Все экспонаты выставки очень узнаваемы. Основная часть коллекции – вещи, которые активно использовались в обиходе в советское время, а также экспонаты, представляющие различные сферы деятельности того периода. Большая часть выставки была собрана из личных вещей уфимцев.

Мы попросили жителей города привозить нам советские вещи, которые у них были.  Сами тоже собирали эти вещи. Здесь висят не просто какие-то музейные предметы, это личные вещи наших горожан. Они могут прийти и на них посмотреть. Выставка продлится до конца февраля 2023 года.

Софья Дьяконова, научный сотрудник выставочного отдела Республиканского музея Боевой Славы
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