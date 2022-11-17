В Уфе появится улица имени Владимира Жириновского

В башкирской столице появится улица Владимира Жириновского. Предложение внес руководитель фракции ЛДПР Юрий Рудаков. В итоге экспертная комиссия одобрила предложение.
Из документа следует, что имя покойного лидера ЛДПР предложено присвоить одной из новых улиц в микрорайоне Бакалинский, между домами 31 и 33. Решение о переименовании депутаты должны будут принять в январе 2023 года.
Напомним, Владимир Жириновский скончался в апреле этого года в возрасте 75 лет. Политик умер от осложнений на фоне перенесенного коронавируса.