В Уфе открылась инновационная выставка

Греющие окна, болотоходы и импортозамещающие инструменты. В башкирской столице проходит инновационная выставка. Участие принимают более 60 компаний из 12 регионов страны.

Все – авторы разработок, многие из которых уже применяются. Например, башкирский производитель представил греющие окна, которые производятся по уникальной технологии с нанесением специального напыления на стеклопакеты. Подобная система гораздо энергоэффективнее конкурентов.