12 часов нон-стоп: в Уфе спасатели прошли годовую проверку

Обрушение двух зданий, ДТП с пострадавшими и спасение упавших с высоты туристов. 12 часов работы нон-стоп. Уфимским спасателям устроили целую серию различных ЧП.

Пока прибывшие сотрудники Управления гражданской защиты готовят оборудование для спасения, бригада разведки изучает завалы. Оценивают степень разрушения здания, ищут, где находятся пострадавшие. Обо всём сообщают по рации.

Первые часы после обрушения – самые ценные, но поисковые операции не прекращаются, пока не найден последний выживший. В этом здании в плену бетонных плит оказалось три человека, ещё один упал в шахту лифта и повис, зацепившись ногой за решётку.

Несмотря на то, что это учения, все условия максимально приближены к реальным. По всему зданию лежат битые кирпичи и разрушенные плиты перекрытия, а из стен торчат металлические прутья. Кажется, что ещё немного и наполовину разбитый лестничный пролёт рухнет окончательно. Поэтому передвигаются спасатели с особой осторожностью.

Первого пострадавшего извлекали из-под завалов с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. К слову, действовать нужно было особенно аккуратно. Вместо манекена под бетонными плитами лежал живой человек. Как только с сотрудника, игравшего роль жертвы, сняли последнюю бетонную плиту, его транспортировали до кареты скорой помощи. А вот спасателям, работающим на третьем этаже, пришлось эвакуировать пострадавшего по воздуху на специальном троллее.

Но самая напряженная задача ожидала спасателей, которые отправились в соседнее здание. Чтобы вызволить пострадавших им пришлось пробивать стены.

Такая масштабная подготовка – залог быстрой и квалифицированной работы экстренных служб даже в самых сложных ситуациях. Ведь часто причиной вызова столь большой бригады становится халатность, уносящая жизни.

Помимо физической подготовки, надо быть еще и психологически готовым к таким испытаниям. Из-под завалов раздаются крики пострадавших. К тому же, передвигаться в кромешной темноте по обломкам разрушенного здания в тяжелой боевке и с инструментами в руках – задача не из легких.

Кстати, в этом году условия учений стали жестче. Свой первый вызов бригада получила в шесть утра. Спасение пострадавших осложнялось полной темнотой.

Увидеть даже тень сомнений на лице спасателей невозможно: всегда собраны и готовы к бою. И продемонстрировать свои навыки сотрудникам Управления гражданской защиты в этот день пришлось не раз.

Все учебные ситуации созданы по аналогии с часто встречающимися происшествиями. К слову, места для учебных тренировок тоже выбраны неслучайно. С этих склонов жители Уфы падают вниз стабильно несколько раз в год.

Эвакуировали пострадавших спасатели и из оврагов и с крутых склонов. Доставали упавших с помощью специального снаряжения, попутно отработали и навыки прохождения канатной переправы.