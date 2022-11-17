В Башкирии осужденные в изнасиловании бывшие полицейские не согласны с решением суда

По информации районного суда, Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев направили апелляционные жалобы. Ранее пострадавшей удалось добиться моральной компенсации в размере 2,9 млн рублей.

Напомним, бывших сотрудников полиции в 2022 году признали подсудимых виновными в преступлении. Суд приговорил Павла Яромчука к 5,5 годам лишения свободы, Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева – к 7 годам лишения свободы и обязал выплатить компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей.