В минздраве Башкирии сообщили о самочувствии выживших при пожаре близняшек

18 ноября в Стерлитамакском районе в деревне Матвеевка произошла жуткая трагедия. Пожар унёс жизни двух родителей и пяти детей.

Огнем охватило двухквартирный кирпичный дом. В пожаре погибли 46-летний мужчина, 45-летняя женщина и четыре ребёнка: 21, 13, 10 и 6 лет. Возраст ещё одного погибшего малыша устанавливается. В семье воспитывались трое родных детей и четверо приёмных. Некоторые из них имели инвалидность.

Отцу удалось вытащить из огня 5-летних двойняшек. В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали об их самочувствии. Малыши получили лёгкое отравление угарным газом. 25-летняя родственница семьи написала отказ от госпитализации и забрала детей к себе.

Глава Башкирии и администрация муниципалитета намерены оказать поддержку родственникам погибших. Правоохранители региона возбудил уголовное дело по факту случившегося.