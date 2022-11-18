В Башкирии обсудили индекс административного давления на бизнес

В Башкирии необходимо продолжать развивать работу контрольных органов в сфере административного давления. К такому выводу пришли спикеры на круглом столе межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав бизнесменов. Во встрече приняли участие сотрудники федеральных и республиканских надзорных органов.
Основной темой обсуждения стал индекс административного давления. Он даёт предпринимателям возможность снизить бюрократические барьеры. Индекс учитывает различные проверки, проводимые в субъектах предпринимательства, а также позволяет оценить ситуацию в других регионах страны. В нашей республике анализируется работа восьми основных организаций, которые проводят контрольно-надзорную деятельность.
По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей Башкортостана Флюра Асадуллина, административное давление на предпринимательство в республике в последние годы снижается. В прошлом году Башкирия по этому показателю заняла девятое место в стране.