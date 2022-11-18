В Башкирии после резонансного видео установили пандус для ребенка-инвалида

В селе Языково после публикации видео, где инвалид вынужден подниматься домой ползком по лестнице, установили пандус. Ролик облетел всю страну и заинтересовал председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, депутатов Курултая и общественников. Местные власти быстро взялись за работу. Объект доступной среды появился, но в истории всплыли новые подробности.

Подъем с препятствиями. Так подросток-инвалид поднимается в квартиру. Видео сделали члены его семьи, ролик быстро распространился в Интернете. Дошло до того, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту. Однако автор ролика умолчал о том, что мама с сыном здесь постоянно не проживают.

Живут они в селе Новоникольское с ее родителями. Такие выезды в Языково происходят по медицинским показаниям. И когда даже они пропускают занятия, мама привозит справку из больницы, что ребенка не было дома, потому что он находился в больнице или на реабилитации.

Светлана Кунц, глава администрации Алексеевского сельсовета

Мама инвалида Виктора Исхакова Наталья рассказала, что приобрела эту квартиру в райцентре, чтобы возить сына на реабилитацию. Здесь на дом к ним приходят профильные специалисты для оказания услуг. К примеру, массажист.

Каждый месяц у меня ребенок выезжает сюда. Я его привожу, потом через 20 дней забираю, предоставляю справку. Но по возможности. Бывает, что мы даже в два-три месяца один раз ездим.  

Наталья Исхакова, мама Виктора Исхакова

В итоге после нашумевшего видео пандус сделали буквально за сутки. Проблемой заинтересовались и народные избранники. Депутат Госсобрания республики Ирек Зарипов не понаслышке знает, что такое недоступная среда. И поэтому приехал лично разобраться в ситуации.

Фото №1 - В Башкирии после резонансного видео установили пандус для ребенка-инвалида
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Здесь нет вины администрации, потому что, во-первых, по закону есть заявительный характер. Если человек-инвалид проживает или маломобильные группы населения – это мамы с колясками – они пишут заявления либо в администрацию, либо в управляющую компанию. В большинстве случаев устанавливают. Так как Виктор здесь не проживает, а приезжает в гости, то есть заявительного характера не было. Было только видео в соцсетях и оснований для установки пандуса или различных приспособлений нет.

Ирек Зарипов, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан

Ирек Зарипов внес свои правки, отметив, что к пандусу  нужны еще и поручни, так как наклон довольно крутой. А пообщавшись с мальчиком,  пообещал лично сам ему помочь с приобретением новой коляски.

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