В Башкирии после резонансного видео установили пандус для ребенка-инвалида

В селе Языково после публикации видео, где инвалид вынужден подниматься домой ползком по лестнице, установили пандус. Ролик облетел всю страну и заинтересовал председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, депутатов Курултая и общественников. Местные власти быстро взялись за работу. Объект доступной среды появился, но в истории всплыли новые подробности.
Подъем с препятствиями. Так подросток-инвалид поднимается в квартиру. Видео сделали члены его семьи, ролик быстро распространился в Интернете. Дошло до того, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту. Однако автор ролика умолчал о том, что мама с сыном здесь постоянно не проживают.
Мама инвалида Виктора Исхакова Наталья рассказала, что приобрела эту квартиру в райцентре, чтобы возить сына на реабилитацию. Здесь на дом к ним приходят профильные специалисты для оказания услуг. К примеру, массажист.
В итоге после нашумевшего видео пандус сделали буквально за сутки. Проблемой заинтересовались и народные избранники. Депутат Госсобрания республики Ирек Зарипов не понаслышке знает, что такое недоступная среда. И поэтому приехал лично разобраться в ситуации.
Ирек Зарипов внес свои правки, отметив, что к пандусу нужны еще и поручни, так как наклон довольно крутой. А пообщавшись с мальчиком, пообещал лично сам ему помочь с приобретением новой коляски.