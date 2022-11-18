В Башкирии после резонансного видео установили пандус для ребенка-инвалида

Здесь нет вины администрации, потому что, во-первых, по закону есть заявительный характер. Если человек-инвалид проживает или маломобильные группы населения – это мамы с колясками – они пишут заявления либо в администрацию, либо в управляющую компанию. В большинстве случаев устанавливают. Так как Виктор здесь не проживает, а приезжает в гости, то есть заявительного характера не было. Было только видео в соцсетях и оснований для установки пандуса или различных приспособлений нет.

Ирек Зарипов, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан