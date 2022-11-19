В Башкирии зарегистрировали более 180 новых случаев коронавируса за 24 часа

В Башкирии уровень заболеваемости коронавирусом остается на неизменно стабильном уровне – чуть более 180 случаев в среднем за сутки. В Минздраве РБ рассказали об изменениях статистических данных к 19 ноября этого года.

По данным министерства, в Башкирии в общей сложности зарегистрировано 334 311 фактов заражения коронавирусом, в том числе 184 – за последние сутки. Выписано по выздоровлению за период пандемии 326 064 пациентов, из них за сутки – 174.