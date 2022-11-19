В Башкирии обсудили результаты государственной итоговой аттестации 2022 года
В Башкирии прошло совещание, на котором осудили результаты
государственной итоговой аттестации 2022 года, рассказал министр образования и
науки Башкирии Айбулат Хажин.
Он отметил, что в этом году экзаменационная кампания
оказалась непростой, так как проводился ЕГЭ по новым моделям контрольных
измерительных материалов. Их разработали в соответствии с современными ФГОС.
Однако, если рассматривать ситуацию в целом, то результаты ЕГЭ стабильны.
Экзаменационные материалы ОГЭ передавались по защищенным
каналам связи и распечатывались в аудиториях в присутствии выпускников. Данная
технология была использована лишь в 12 субъектах России, и Башкортостан – самый
многочисленный по количеству пунктов и аудиторий. Уверен, что в 2023 году мы
готовы провести и ЕГЭ, и ОГЭ с использованием технологии передачи КИМ
посредством защищенного канала связи.
Айбулат Хажин, министр образования и науки Башкирии
В этом году максимальные 100 баллов смогли набрать 80
участников Единого Госэкзамена. Кроме
того, четверо стали мультибалльниками.
По результатам интегрированной оценки качества и
объективности проведения основного периода ЕГЭ, ОГЭ и иных оценочных процедур
Башкортостан второй год подряд занимает место в списке пятнадцати лучших среди
субъектов Российской Федерации. По оценке эффективности региональных механизмов
управления качеством образования и объективного проведения оценочных процедур
мы улучшили свою позицию и заняли 13 место.
Айбулат Хажин, министр образования и науки Башкирии