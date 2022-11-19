В Башкирии обсудили результаты государственной итоговой аттестации 2022 года

Экзаменационные материалы ОГЭ передавались по защищенным каналам связи и распечатывались в аудиториях в присутствии выпускников. Данная технология была использована лишь в 12 субъектах России, и Башкортостан – самый многочисленный по количеству пунктов и аудиторий. Уверен, что в 2023 году мы готовы провести и ЕГЭ, и ОГЭ с использованием технологии передачи КИМ посредством защищенного канала связи.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Башкирии