В Башкирии обсудили результаты государственной итоговой аттестации 2022 года

В Башкирии прошло совещание, на котором осудили результаты государственной итоговой аттестации 2022 года, рассказал министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин.

Фото №1 - В Башкирии обсудили результаты государственной итоговой аттестации 2022 года

Он отметил, что в этом году экзаменационная кампания оказалась непростой, так как проводился ЕГЭ по новым моделям контрольных измерительных материалов. Их разработали в соответствии с современными ФГОС. Однако, если рассматривать ситуацию в целом, то результаты ЕГЭ стабильны.

Экзаменационные материалы ОГЭ передавались по защищенным каналам связи и распечатывались в аудиториях в присутствии выпускников. Данная технология была использована лишь в 12 субъектах России, и Башкортостан – самый многочисленный по количеству пунктов и аудиторий. Уверен, что в 2023 году мы готовы провести и ЕГЭ, и ОГЭ с использованием технологии передачи КИМ посредством защищенного канала связи.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Башкирии

В этом году максимальные 100 баллов смогли набрать 80 участников Единого Госэкзамена. Кроме  того, четверо стали мультибалльниками.

По результатам интегрированной оценки качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ, ОГЭ и иных оценочных процедур Башкортостан второй год подряд занимает место в списке пятнадцати лучших среди субъектов Российской Федерации. По оценке эффективности региональных механизмов управления качеством образования и объективного проведения оценочных процедур мы улучшили свою позицию и заняли 13 место.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Башкирии

Фото: соцсети министра 

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