В Минэкологии Башкирии рассказали, какое вещество окрасило воду в Дёме в зелёный

В Уфе рядом с садовым товариществом «Лесная поляна» был выявлен овраг с водой зелёного цвета. Министр экологии Башкирии Нияз Фазылов рассказал, какое вещество окрасило воду яркий цвет.

Фото №1 - В Минэкологии Башкирии рассказали, какое вещество окрасило воду в Дёме в зелёный

Напомним, после сообщений очевидцев 13 ноября к указанному оврагу прибыли специалисты, которые взяли пробы воды на исследования. Стали известны результаты лабораторной проверки.

Специалисты, оперативно выехав на место, обследовали указанный участок, произвели отбор проб из ручья в двух точках, а также взяли образцы неизвестной жидкости из предполагаемого источника загрязнения — прицепа «Тонар», находящегося на территории одного из ближайших предприятий. По результатам исследования установлено, что в пробах неизвестной жидкости и воды из ручья присутствует флуоресцеин натрия (уранин А). По результатам биотестирования этих проб токсическое действие на биологические тест-объекты не выявлено.

 Нияз Фазылов, министр экологии РБ  

Обнаруженное вещество представляет собой динатриевую соль флуоресцеина. Его применяют в качестве индикатора на нефтедобывающих предприятиях для определения утечек различных жидкостей, а также используют в производстве средств бытовой химии, для подкраски моющих средств, мыла, шампуней и др. Краситель считается абсолютно безопасным для человека и окружающей среды.

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