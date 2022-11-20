В Минэкологии Башкирии рассказали, какое вещество окрасило воду в Дёме в зелёный

В Уфе рядом с садовым товариществом «Лесная поляна» был выявлен овраг с водой зелёного цвета. Министр экологии Башкирии Нияз Фазылов рассказал, какое вещество окрасило воду яркий цвет.
Напомним, после сообщений очевидцев 13 ноября к указанному оврагу прибыли специалисты, которые взяли пробы воды на исследования. Стали известны результаты лабораторной проверки.
Обнаруженное вещество представляет собой динатриевую соль флуоресцеина. Его применяют в качестве индикатора на нефтедобывающих предприятиях для определения утечек различных жидкостей, а также используют в производстве средств бытовой химии, для подкраски моющих средств, мыла, шампуней и др. Краситель считается абсолютно безопасным для человека и окружающей среды.