В Минэкологии Башкирии рассказали, какое вещество окрасило воду в Дёме в зелёный

Специалисты, оперативно выехав на место, обследовали указанный участок, произвели отбор проб из ручья в двух точках, а также взяли образцы неизвестной жидкости из предполагаемого источника загрязнения — прицепа «Тонар», находящегося на территории одного из ближайших предприятий. По результатам исследования установлено, что в пробах неизвестной жидкости и воды из ручья присутствует флуоресцеин натрия (уранин А). По результатам биотестирования этих проб токсическое действие на биологические тест-объекты не выявлено.

Нияз Фазылов, министр экологии РБ