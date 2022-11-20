В Башкирии выросла заболеваемость геморрагической лихорадкой

Так, в январе-октябре этого года соответствующий диагноз поставили 1724 жителям республики. Показатель заболеваемости составил 42,9 на 100 тысяч населения. Это в 6,3 раз выше, чем в 2021 году, а также в 2,5 раз выше среднемноголетнего уровня.