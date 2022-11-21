В Башкирии отца, вытащившего из огня двух детей, наградят посмертно

Посмотрите вместе с МЧС. Давайте мы его наградим посмертно. Он совершил геройский поступок. Очень жаль, что сам погиб, что дети погибли, но у него двое мальчиков остались. Это для детей будет, что их отец свою жизнь отдал за их жизни. Я думаю, это надо сделать. У него же дочь старшая осталась, поэтому посмотрим. Страшная трагедия. Нормальная благополучная семья, и вот, что называется, трагический случай.

Радий Хабиров, Глава Башкирии