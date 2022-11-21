В Башкирии отца, вытащившего из огня двух детей, наградят посмертно

Сегодня, 21 ноября, в ЦУР Башкирии на совещании правительства республики обсудили страшную трагедию, которая произошла в Стерлитамакском районе.
Напомним, 18 ноября в деревне Матвеевка огнём охватило дом многодетной семьи. В общей сложности погибли семь человек: двое родителей и пятеро детей. Ещё двух 5-летних малышей отцу удалось из огня вытащить. Чудом дети остались живы. Сейчас они находятся у родственницы.
В семье воспитывались и родные, и приёмные дети. Семья считалась благополучной. В доме был установлен пожарный извещатель. К сожалению, от трагедии погибших это не уберегло. Глава Башкирии предложил посмертно наградить мужчину, который спас из огня детей.