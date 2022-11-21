В Башкирии ожидается похолодание до -25

С 21 ноября в Башкирии прогнозируются неблагоприятные погодные явления. В МЧС республики предупредили водителей о тумане и ухудшении видимости на дорогах.

Температура воздуха ночью ожидается до -15,-20°, местами -10,-15°, в северо-восточных и горных районах до -25°, днем -5,-10°, местами до -15°. На отдельных участках автодорог видимость при тумане будет 500 метров и менее.