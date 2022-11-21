В Уфе стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая»

Побороться за звание профессионалов кулинарного дела в Башкортостан прибыли более 400 участников из 75 субъектов страны. Все они победители региональных соревнований. В течение двух дней будут проходить мастер-классы, круглые столы для обмена лучшим опытом. Конкурс – не только поединок, выявляющий мастеров, но и площадка для принятия новых решений в вопросе развития школьного питания.

Блюда, экзотические для нас, повседневные для школьников Якутии. Суровый климат оправдывает подобное меню. Большую его часть занимают мясные и молочные продукты.

У нас меню на 20 дней. Все зависит от наслега – села. Где больше коров, там говядина, где оленей, там оленина. Екатерина Иванова, участник конкурса «Лучшая школьная столовая» /Республика Саха/

Уфа стала второй площадкой федерального этапа конкурса «Лучшая школьная столовая». В прошлом году соревнования прошли в Москве. В Башкортостане блюда, которыми кормят школьников, представили 75 регионов. Калмыцкий чай, компот из морошки, рыбные деликатесы из Южно-Сахалинска – география напрямую определяет рацион детей.

Питание в Москве высокого уровня. Искать лучшие практики нужно было в регионах. И такие практики есть в Башкортостане. Валентина Иванова, руководитель федерального центра мониторинга питания обучающихся Минпросвещения России

Это мероприятие – некий диалог, чтобы мы понимали, куда двигаться дальше. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

Школьное меню в Башкортостане расписано на 10 дней, оно повторяется не чаще, чем раз в два дня. Сбалансированный рацион составляется с учетом мнения родителей – тех, кто в первую очередь формирует вкусовые предпочтения детей. Кроме того, учтены права учащихся с особенностями здоровья, в том числе с редким заболеванием – фенилкетонурией.

У нас пять видов меню для детей с особенностями. Уникальные аллергии существуют, их мало. Кто не может есть обычные продукты, они удовлетворены нашими видами меню. Владимир Смирнов, директор центра детского и диетического питания г. Уфы

Школьники младших классов в регионе обеспечены бесплатным питанием, льготы предусмотрены для инвалидов и воспитывающихся в многодетных семьях. Кроме того, появилась дополнительная поддержка для еще одной группы детей – документ подписан главой республики.

Дети мобилизованных: студенты ссузов, школьники и дошкольники – будут полностью обеспечены бесплатным питанием. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

В Уфе установлен единственный в России памятник повару – его посетили сегодня гости мероприятия. Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова ознакомилась с выставкой готовых блюд и пожелала участникам удачи в состязаниях – Башкортостан на конкурс выдвинул четыре учебных заведения. В рамках соревнования будут открыты также площадки для дискуссий, где изучат лучшие практики.