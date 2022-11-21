В Уфе стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая»

Побороться за звание профессионалов кулинарного дела в Башкортостан прибыли более 400 участников из 75 субъектов страны. Все они победители региональных соревнований. В течение двух дней будут проходить мастер-классы, круглые столы для обмена лучшим опытом. Конкурс – не только поединок, выявляющий мастеров, но и площадка для принятия новых решений в вопросе развития школьного питания.
Блюда, экзотические для нас, повседневные для школьников Якутии. Суровый климат оправдывает подобное меню. Большую его часть занимают мясные и молочные продукты.
Уфа стала второй площадкой федерального этапа конкурса «Лучшая школьная столовая». В прошлом году соревнования прошли в Москве. В Башкортостане блюда, которыми кормят школьников, представили 75 регионов. Калмыцкий чай, компот из морошки, рыбные деликатесы из Южно-Сахалинска – география напрямую определяет рацион детей.
Школьное меню в Башкортостане расписано на 10 дней, оно повторяется не чаще, чем раз в два дня. Сбалансированный рацион составляется с учетом мнения родителей – тех, кто в первую очередь формирует вкусовые предпочтения детей. Кроме того, учтены права учащихся с особенностями здоровья, в том числе с редким заболеванием – фенилкетонурией.
Школьники младших классов в регионе обеспечены бесплатным питанием, льготы предусмотрены для инвалидов и воспитывающихся в многодетных семьях. Кроме того, появилась дополнительная поддержка для еще одной группы детей – документ подписан главой республики.
В Уфе установлен единственный в России памятник повару – его посетили сегодня гости мероприятия. Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова ознакомилась с выставкой готовых блюд и пожелала участникам удачи в состязаниях – Башкортостан на конкурс выдвинул четыре учебных заведения. В рамках соревнования будут открыты также площадки для дискуссий, где изучат лучшие практики.
Лучшего повара, а также победителей номинаций определит жюри. Кулинарные баттлы прошли в Уфе на трех площадках. Задание для всех конкурсантов, а их более 400, одинаковое: приготовить два блюда – овощное и мясное. Вкус, подача и польза для растущего организма – на баллах отразится каждый из критериев. Награждение лучших поваров состоится завтра. Победители поедут в Москву, где 24 ноября пройдет финал конкурса.