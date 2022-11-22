В Янаульском районе школьники пробуют себя в роли сотрудников медиасферы

Ведущие новостей, корреспонденты, операторы, монтажеры – все эти профессии теперь можно освоить в юном возрасте. В нескольких школах Янаульского района дети пробуют себя в роли сотрудников медиасферы.
Юные корреспонденты Янаульского лицея уже четыре года освещают все школьные новости. Такой опыт позволяет им больше узнать о журналистике и операторском искусстве. Ребята считают, что занятия в школьном медиацентре дают им уверенность в будущем. Обучение проходит в медиацентре «ЛицейTIME», руководителем которого является учитель Светлана Мерзлякова.