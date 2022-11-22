В Янаульском районе школьники пробуют себя в роли сотрудников медиасферы

Ведущие новостей, корреспонденты, операторы, монтажеры – все эти профессии теперь можно освоить в юном возрасте. В нескольких школах Янаульского района дети пробуют себя в роли сотрудников медиасферы.

Юные корреспонденты Янаульского лицея уже четыре года освещают все школьные новости. Такой опыт позволяет им больше узнать о журналистике и операторском искусстве. Ребята считают, что занятия в школьном медиацентре дают им уверенность в будущем. Обучение проходит в медиацентре «ЛицейTIME», руководителем которого является учитель Светлана Мерзлякова. 

Меня что очень сильно радует, что дети сами уже научились писать тексты, снимать, редактировать, монтировать. Моя задача заключается только в том, что я хожу и наблюдаю.

Светлана Мерзлякова, руководитель медицентра «ЛицейTIME»

Я пришла, показала себя, начала снимать, сняла интервью, репортаж. Сейчас собираю портфолио для поступления. Планирую дальше поступать на журналистику, либо же на медиакоммуникации. Поняла, что мне это действительно нравится, хочу попробовать себя в этой сфере.

Камила Ямалова, ученица лицея г. Янаула
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