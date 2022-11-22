В Янаульском районе школьники пробуют себя в роли сотрудников медиасферы

Я пришла, показала себя, начала снимать, сняла интервью, репортаж. Сейчас собираю портфолио для поступления. Планирую дальше поступать на журналистику, либо же на медиакоммуникации. Поняла, что мне это действительно нравится, хочу попробовать себя в этой сфере.

Камила Ямалова, ученица лицея г. Янаула