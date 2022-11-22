В 2022 году в Башкирии в детских лагерях отдохнули почти 500 тыс школьников

Почти 500 тысяч школьников Башкортостана в этом году отдохнули в профильных лагерях. В Уфе состоялось межведомственное заседание по вопросу организации детского летнего досуга.

В этом году после пандемии лагеря впервые заполнились на 100%. Санитарно-эпидемиологические требования были смягчены, профильных смен стало больше. Самые лучшие учреждения отдыха республики получили награды за свою работу.

В этом году башкирские лагеря также приняли более 1,5 тысяч детей из Луганской народной республики. Особое внимание будет уделяться организации отдыха в зимние каникулы детям, помощи оказавшимся в трудной жизненной ситуации и детям из семей мобилизованных.