В Уфе произошла утечка воды из колодца

В столице Башкирии на пересечения улиц Ветошникова и Кирова произошла утечка воды из колодца. Об этом сообщают представители компании «Уфаводоканал».

На месте происшествия специалисты выясняли причину утечки. На время ремонта отключили холодную воду в доме по улице Ветошникова, 110, а также в семи зданиях по улице Кирова: деловом центре, УТЭЦ, Уфимском колледже статистики, жилом доме №89, а также в частных домах №96, 98, 100.