В Уфе обсудили проблемы в системе оплаты труда медработников

В зональном совещании приняли участие руководители органов управления здравоохранения и региональных организаций профсоюза Приволжского, Южного, Северо-Кавказского федеральных округов.
У каждого субъекта страны своя система оплаты труда, поэтому зарплата на местах разная за одну и ту же работу. Это вызывает не только вопросы у медиков, но и их миграцию. По поручению президента страны к 2025 году будет разработана новая системы оплаты труда.
В ближайшее время планируется подготовить отрасль к изменениям. Одним из шагов является повышение зарплаты.