Стали известны подробности отравления газом семьи в Башкирии

23 ноября в Октябрьском в больницу с признаками отравления экстренно доставили семью с тремя детьми. В следственном комитете Башкирии прокомментировали произошедшее.
В больницу №1 доставили 45-летнего мужчину, его 36-летнюю супругу и их детей 12, 14 и 9 лет. По последним данным, женщина находится в состоянии средней степени тяжести, мужчина — в тяжелой степени тяжести. Двое детей — в тяжелом состоянии, один ребенок в крайне тяжелом состоянии.
Семья находилась у себя в квартире. В один момент они почувствовали ухудшение самочувствия и стали терять сознание, однако отец семейства успел вызвать экстренные службы. Отмечается, что в квартире установлена газовая колонка и газовая плита, которые в момент отравления были включены.