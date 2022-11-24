Стали известны подробности отравления газом семьи в Башкирии

Семья находилась у себя в квартире. В один момент они почувствовали ухудшение самочувствия и стали терять сознание, однако отец семейства успел вызвать экстренные службы. Отмечается, что в квартире установлена газовая колонка и газовая плита, которые в момент отравления были включены.