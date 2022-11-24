Стали известны подробности отравления газом семьи в Башкирии

23 ноября в Октябрьском в больницу с признаками отравления экстренно доставили семью с тремя детьми. В следственном комитете Башкирии прокомментировали произошедшее.

Фото №1 - Стали известны подробности отравления газом семьи в Башкирии

В больницу №1 доставили 45-летнего мужчину, его 36-летнюю супругу и их детей 12, 14 и 9 лет. По последним данным, женщина находится в состоянии средней степени тяжести, мужчина — в тяжелой степени тяжести. Двое детей — в тяжелом состоянии, один ребенок в крайне тяжелом состоянии.

Семья находилась у себя в квартире. В один момент они почувствовали ухудшение самочувствия и стали терять сознание, однако отец семейства успел вызвать экстренные службы. Отмечается, что в квартире установлена газовая колонка и газовая плита, которые в момент отравления были включены.

Следователями и следователями-криминалистами на месте происшествия организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с привлечением специалистов газовой службы, по результатам которых будут назначены необходимые экспертные исследования, опрашиваются очевидцы, проверяется исправность газового оборудования, а также отсутствие дефектов в дымоходах и вентиляционных каналах, устанавливаются причины и условия, способствующие произошедшему.

пресс-служба СК РФ по РБ
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