В Башкирии женщина выиграла в лотерее 30 млн рублей

Пришло сообщение, и я тут же зашла в приложение. Подумала, что выиграла 30 тысяч рублей. Я так обрадовалась этой сумме, что сразу побежала к мужу показывать экран телефона. Супруг посмотрел внимательно и сказал, что я выиграла не тысячи, а миллионы. Было сложно поверить в такую удачу, поэтому мы посмотрели трансляцию розыгрыша в записи. В момент, когда ведущая объявила о том, что этот выигрыш достался счастливчику из Башкортостана, я все осознала и была на седьмом небе от счастья.

жительница Башкирии