В Башкирии женщина выиграла в лотерее 30 млн рублей
Жительница Башкирии стала победительницей в юбилейной лотерее. Об этом сообщает пресс-служба государственной лотереи.
Женщина выиграла 30 млн рублей на квартиру и ещё 150 рублей. К слову, победительница узнала о победе, когда получила смс-уведомление. Лотерейные билеты жительница Башкирии покупает не часто, но в этот раз удача улыбнулась женщине.
Пришло сообщение, и я тут же зашла в приложение. Подумала, что выиграла 30 тысяч рублей. Я так обрадовалась этой сумме, что сразу побежала к мужу показывать экран телефона. Супруг посмотрел внимательно и сказал, что я выиграла не тысячи, а миллионы. Было сложно поверить в такую удачу, поэтому мы посмотрели трансляцию розыгрыша в записи. В момент, когда ведущая объявила о том, что этот выигрыш достался счастливчику из Башкортостана, я все осознала и была на седьмом небе от счастья.
жительница Башкирии
Счастливица недавно купила квартиру, поэтому деньги планирует потратить на ремонт, дизайн интерьера и новую мебель.