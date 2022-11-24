В Миловском парке закончили строительство школы

Об этом в социальных сетях рассказал Радий Хабиров. Глава республики отметил, что открыть образовательное учреждение планировалось раньше, но возникали проблемы, сроки переносили.
Новая школа рассчитана на 1225 мест. Для детей помладше оборудовали игровую комнату, для старшеклассников обустроили лаборантские кабинеты, библиотеку, интерактивный компьютерный комплекс, столярную мастерскую и мастерскую кройки и шитья. В здании есть два больших спортзала, раздевалки с душевыми, хранилище для лыж, на улице расположены спортплощадки.
В школе будут учиться ребята из «Милoвского парка», микрорайона «Молoдежный» и близлежащих сел.