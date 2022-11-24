В Миловском парке закончили строительство школы

Новая школа рассчитана на 1225 мест. Для детей помладше оборудовали игровую комнату, для старшеклассников обустроили лаборантские кабинеты, библиотеку, интерактивный компьютерный комплекс, столярную мастерскую и мастерскую кройки и шитья. В здании есть два больших спортзала, раздевалки с душевыми, хранилище для лыж, на улице расположены спортплощадки.