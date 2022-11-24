В Башкирии ограничено движение на трассе Уфа-Инзер-Белорецк

24 ноября из-за снегопада ограничено движение на трассе Уфа-Инзер-Белорецк. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Фото №1 - В Башкирии ограничено движение на трассе Уфа-Инзер-Белорецк

С 17:00 введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузовых транспортных средств на участке автодороги Уфа-Инзер-Белорецк — с 64 по 205 км. Ориентировочное время окончания ограничения движения – 20:00.

Участникам дорожного движения рекомендуется соблюдать скоростной режим, двигаться с включенными световыми приборами, увеличить дистанцию, быть максимально осторожными. Сотрудники Госавтоинспекции нацелены на оказание помощи, несут службу на наиболее сложных участках автодорог, отметили в пресс-службе ведомства.

Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии