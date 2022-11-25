Как изменилось школьное питание в Башкирии

В 2019 году, когда мы в республике только начали решать проблему школьного питания, картина была непростая. Было много жалоб, детей кормили привозными продуктами — не всегда приемлемого качества. Нам удалось переломить ситуацию. Доля местных продуктов по отдельным категориям, например мясу, выросла до 90%. Мы заменили старую посуду, затеяли модернизацию столовых и пищеблоков, начали закупать оборудование. Работа проделана большая, но многое еще впереди.

Радий Хабиров, Глава Башкирии