Как изменилось школьное питание в Башкирии

В Москве прошёл Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая – 2022». Столовые Башкирии заняли высокие места и получили положительную оценку на федеральном уровне.
С 2019 года в регионе вопрос школьного питания стоит очень остро — сфера питания в школах подверглась многочисленным улучшениям. Что именно изменилось в школах и столовых, рассказали в ИА «Башинформ».
Для начала работы был проведен полный аудит школьного питания, усилен контроль со стороны правительства республики. На обращения ребят и их родителей стали оперативно реагировать. Проводятся видеоселекторы с главами городов и районов, при администрациях появились родительские комитеты по контролю за питанием, мамы и папы учеников участвуют в формировании меню, регулярно участвуют в дегустациях.
Для всех школ республики был утвержден стандарт по организации питания. Внедрили единое двухнедельное меню для школьников.
Вместе с тем продолжается укрепление материально-технической базы школьных пищеблоков. В этом году по федеральной программе в 59 зданиях школ к началу учебного года капитально отремонтировали и оснастили технологическим оборудованием школьные пищеблоки и столовые. Кроме того, операторов питания освободили от коммунальных платежей — высвободившиеся средства также направили на модернизацию производства, закупку технологического оборудования.
Доля местного сырья в школьном питании в этом году в среднем — 65%. По отдельным позициям ещё выше - например, 90% закупаемого мяса произведено в республике. В 2019 году доля республиканского мяса составляла всего 6 процентов. То же самое — по картофелю, овощам. Планируется соединить со школьным питанием сеть молочных кухонь.
Показательно, что почти 300 тыс. школьников республики питаются бесплатно — это ученики младших классов, ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных малоимущих семей, семей участников специальной военной операции.
Большое внимание уделяется взаимодействию с подрядчиками. Разработаны типовые контракты на поставку продуктов и оказание услуг по организации питания. Совершенствуется нормативная правовая базу в этой сфере.