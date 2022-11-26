В Уфе больше суток не будут работать некоторые светофоры в Сипайлово

В Уфе с 9 часов утра 26 ноября до 19 часов 27 ноября будут отключены некоторые светофоры, расположенные в Сипайлово. Водителям необходимо быть особенно внимательными на дорогах и ориентироваться на дорожные знаки.

Фото №1 - В Уфе больше суток не будут работать некоторые светофоры в Сипайлово

По информации администрации Уфы и «Уфагорсвета», работа светофоров будет приостановлена на перекрестках ул. Жукова и ул. Гагарина, ул. Жукова и ул. Новоженова, ул. Жукова и ул. Бикбая, а также ул. Жукова и ул. Королева.

Причина отключения светофоров – ремонтные работы в рамках внедрения в городе интеллектуальной транспортной системы.

Фото: пресс-служба администрации Уфы

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