Башкирия в 2022 году перевыполнила план по восстановлению лесов

В Министерстве лесного хозяйства Башкирии рассказали об итогах прошедшего лесокультурного сезона. Восстановление лесов реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». И в этом году республика вновь показала высокий результат.

По словам министра лесного хозяйства Марата Шарафутдинова, работы в этом году были проведены на общей площади в 15,7 тысяч гектаров.

Для понимания объемов выполненных работ в нацпроекте введен показатель, который характеризуется отношением площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. Мы сохраняем ежегодную положительную динамику, высаживая лесов больше, чем рубим. В этом году показатель вновь перевыполнен и составил 119 %, при плане 97,5%. Марат Шарафутдинов, министр лесного хозяйства РБ

Более 6,5 тысяч гектаров лесных культуры было высажено как ручным, так и механизированным способами. В среднем приживаемости саженцев составила 87%.

В Белорецком, Зилаирском, Караидельском, Бурзянском районах Башкирии выполнены наибольшие объемы работ по восстановлению леса. Именно в этих районах отмечается усиленная заготовка леса. Арендаторы, которые наряду с работниками лесного хозяйства, принимают участие в лесовосстановлении, в этом году провели работы на площади 8,2 тысяч гектаров.