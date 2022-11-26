В Башкирии в стационарах от коронавируса лечатся 200 пациентов

В Башкирии за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 183 пациентов. За весь период пандемии в республике заразились коронавирусом 335 604 человек.

По данным Министерства здравоохранения региона, за сутки по выздоровлению было выписано 186 человек, за период пандемии Covid-19 выписано 327 508 пациентов. Также сообщается, что, по состоянию на 26 ноября, от коронавируса скончались 5 927 человек, в том числе 1 – за сутки.