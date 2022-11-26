В Уфе за неделю в уборке снега было задействовано более 500 единиц техники

В Уфе в пятницу прошло плановое заседание оперативного штаба, которое провел замглавы администрации города Сергей Кожевников. Одной из тем, которую обсудили на совещании, стала работа коммунального хозяйства в зимнее время.

Очистка дорог от снега находится на особом контроле оперштаба, отметили в мэрии. На этой неделе в ежедневном и круглосуточном режиме чистить улицы от снега выходили более 500 единиц коммунальной техники и 550 дорожных рабочих. За пять дней было вывезено почти 17 000 тонн снега.

Важна также и очистка тротуаров, их содержание в надлежащем состоянии. Сергей Кожевников отметил, что первым замам районных администраций города нужно провести анализ инцидентов и навести порядок на территориях.