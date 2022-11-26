В одном из районов Башкирии население переходит на раздельный сбор мусора

В Кушнаренковском районе Башкирии население переходит на раздельный сбор мусора. Новые контейнеры уже частично поступили в Кушнаренковский сельсовет. Ранее, в 2021 году, цветные контейнеры были поставлены в Старокурмашевский сельсовет.

Фото №1 - В одном из районов Башкирии население переходит на раздельный сбор мусора

В Минэкологии Башкирии сообщили, что контейнеры были переданы району министерством в рамках реализации нацпроекта «Экология». Контейнеры синего цвета предназначены для бора бумажных отходов. Позже, до конца текущего месяца, в сельсовет доставят и контейнеры для стекла и пластика красного и желтого цветов. 

Отметим, что раздельный сбор отходов – несложное решение, которое позволит сократить объем отходов, размещенных на свалках и полигонах, а значит сохранить чистоту планеты для наших потомков.

Пресс-служба Минэкологии РБ

Фото: пресс-служба Минэкологии РБ

Финал Уфимской волны
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями