В пунктах пребывания вынужденных переселенцев в Башкирии открылись компьютерные классы

В рамках проекта «Помощь жителям из ЛНР и ДНР», ставшего победителем конкурса президентских грантов, Общественный фонд развития города Уфы разместил в пунктах пребывания вынужденных переселенцев «Связист» и «Речные зори» ноутбуки. Специально оборудованные помещения предназначены для школьников и студентов, которые теперь учатся в башкирских образовательных заведениях.

В Уфе размещены около 170 детей, приехавших из Донбасса. В целом же в республике находятся около 500 несовершеннолетних жителей ДНР и ЛНР. Во время открытия класса семьям также вручили сертификаты на покупку зимней одежды.

Так как ребята будут продолжать учиться и жить у нас в республики, это необходимо. Некоторые ни разу не пользовались компьютером. Будем их обучать. 

Ольга Панчихина, председатель совета Общественного фонда развития г. Уфы, уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан

Мы очень благодарны, что имели возможность под мирным небом пойти в первый класс. У нас это было невозможно, там идут обстрелы. 

Милана Семенюк, вынужденный переселенец

Сын учится в коррекционной школе. Ему нравится. 

Юлия Шмырева, вынужденный переселенец

Пункты временного размещения в Уфе оборудовали с весны нынешнего года. В них по-прежнему продолжают поступать вынужденные переселенцы, среди них много многодетных. Для каждой семьи выделяют отдельную комнату, в санатории они оборудованы собственным санузлом. Многие уже сумели найти работу. Как говорят бывшие жители Украины, возвращаться они не намерены.

Приехали из Херсонской области чуть больше месяца назад. Пришлось оставить дом, потому что начались военные действия. Остались там родители, периодически с ними связываемся. Приняли нас здесь хорошо. 

Елена Дмитреева, вынужденный переселенец
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