В пунктах пребывания вынужденных переселенцев в Башкирии открылись компьютерные классы

В рамках проекта «Помощь жителям из ЛНР и ДНР», ставшего победителем конкурса президентских грантов, Общественный фонд развития города Уфы разместил в пунктах пребывания вынужденных переселенцев «Связист» и «Речные зори» ноутбуки. Специально оборудованные помещения предназначены для школьников и студентов, которые теперь учатся в башкирских образовательных заведениях.
В Уфе размещены около 170 детей, приехавших из Донбасса. В целом же в республике находятся около 500 несовершеннолетних жителей ДНР и ЛНР. Во время открытия класса семьям также вручили сертификаты на покупку зимней одежды.
Пункты временного размещения в Уфе оборудовали с весны нынешнего года. В них по-прежнему продолжают поступать вынужденные переселенцы, среди них много многодетных. Для каждой семьи выделяют отдельную комнату, в санатории они оборудованы собственным санузлом. Многие уже сумели найти работу. Как говорят бывшие жители Украины, возвращаться они не намерены.