В пунктах пребывания вынужденных переселенцев в Башкирии открылись компьютерные классы

Так как ребята будут продолжать учиться и жить у нас в республики, это необходимо. Некоторые ни разу не пользовались компьютером. Будем их обучать.

Ольга Панчихина, председатель совета Общественного фонда развития г. Уфы, уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан