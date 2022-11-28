В Башкирии с 1 января планируют увеличить прожиточный минимум на 4,5%

В республике планируют увеличить прожиточный минимум на 4,5%. Соответствующий документ опубликовали чиновники Министерства труда. 

Фото №1 - В Башкирии с 1 января планируют увеличить прожиточный минимум на 4,5%

Если проект одобрят, то прожиточный минимум увеличится до 12 650 рублей. По мнению чиновников, у трудоспособного населения больше расходов, чем у несовершеннолетних и пенсионеров. У этой категории жителей прожиточный минимум составит 13 789 рублей.

Напомним, размер прожиточного минимума индексируется ежегодно. В настоящий момент проект документа размещен на сайте Минтруда региона, и если проект не вызовет вопросов, то он вступит в силу с 1 января 2023 года. 

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