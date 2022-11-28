В Башкирии с 1 января планируют увеличить прожиточный минимум на 4,5%

Если проект одобрят, то прожиточный минимум увеличится до 12 650 рублей. По мнению чиновников, у трудоспособного населения больше расходов, чем у несовершеннолетних и пенсионеров. У этой категории жителей прожиточный минимум составит 13 789 рублей.