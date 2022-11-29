В Башкирии порядка 60 тыс гектаров масличных культур остались неубранными

Порядка 60 тысяч гектаров масличных культур остались неубранными. Причиной тому стали дожди и отсутствие мест для хранения. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Речь идёт о заснеженных полях подсолнечника, фотографии которых все чаще появляются в соцсетях. При этом, по словам главы ведомства, урожай не останется зимовать под открытым небом.
На зональном совещании в Дуванском районе было отмечено, что перед аграрным ведомством стоят два ключевых вопроса – с хранением урожая и ценами на него. К Новому году эксперты ожидают повышения стоимости зерна. Между тем на рынке уже сейчас сложились хорошие цены на животноводческую продукцию. По словам главы регионального Минсельхоза, на молоко они в республике сформировались выше 32 рублей за килограмм – это больше, чем в Европе. Поэтому лучший вариант сегодня – развивать животноводство и использовать зерно в качестве корма для скота.