В Башкирии порядка 60 тыс гектаров масличных культур остались неубранными

На зональном совещании в Дуванском районе было отмечено, что перед аграрным ведомством стоят два ключевых вопроса – с хранением урожая и ценами на него. К Новому году эксперты ожидают повышения стоимости зерна. Между тем на рынке уже сейчас сложились хорошие цены на животноводческую продукцию. По словам главы регионального Минсельхоза, на молоко они в республике сформировались выше 32 рублей за килограмм – это больше, чем в Европе. Поэтому лучший вариант сегодня – развивать животноводство и использовать зерно в качестве корма для скота.